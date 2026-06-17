タレントの山田邦子（６６）が含みのあるタイトルのブログ投稿し、心配する声が寄せられている。山田は１７日、「またか………」とのタイトルで、アジサイの写真を添えて自身のアメーバブログを更新。「八代亜紀さんの時もかなりショックだったんだけどなんだかんだ言ってやっぱり太田プロはちゃんとしてた」と記し、２０２３年１２月に亡くなった歌手の八代亜紀さんや、自身がかつて所属していた芸能事務所の名前を出して思