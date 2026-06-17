タレント・山田まりや（４６）と舞台俳優・草野とおる（５８）が離婚合意に至っていたことが１７日、分かった。最近は芸能界で４０代以上の離婚が相次いでいる。山田の所属事務所は１７日、スポーツ報知の取材に「離婚合意したことは事実です」とコメント。「制度ができたので、選択した」と４月に民法改正により導入された共同親権制度の施行がきっかけという。山田は２００８年に草野と結婚。１２年に長男が誕生している。