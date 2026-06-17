news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「ドローンで近所の夫婦を“見張り”か69歳の男を逮捕」についてお伝えします。◇警察に押収された1台のドローン。機体には高画質で撮影ができるカメラがついています。このドローンを使って迷惑行為をしたとして、徳島県の無職・久保恭弘容疑者（69歳）が16日に逮捕されました。警察によりますと久保容疑者は、近所に住む70代の夫婦の様子をドローンを使って繰り返し撮影した