テレビ朝日の下平さやかアナウンサー（５３）が、７月１日付の人事で昇進することが１７日、分かった。関係者によるとコンテンツ編成局アナウンス部のアナウンス担当部長を務めるとみられる。下平アナは１９９５年にアナウンサーとして同局に入社。「ミュージックステーション」や「やじうまプラス」を担当してきた。現在も「じゅん散歩」のナレーションやＢＳ朝日「朝まで生テレビ」などに出演している。プライベートでは１