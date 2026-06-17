「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）楽天が敗れ３連敗。交流戦は４勝１４敗で単独最下位が決まった。前田健がＮＰＢ復帰６度目の先発。５回４安打２失点の好投だったが、１球に泣いた。二回に大山に真ん中に甘く入ったスライダーを左越え２ランとされ、「大山選手への１球がもったいなかったですね。ヒットも打てなくて悔しいです」と振り返った。六回に代打を送られて降板し、３敗目を喫した。広島時代の１５年９