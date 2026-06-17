こちらは、ESO（ヨーロッパ南天天文台）の「VST（VLTサーベイ望遠鏡）」が観測した楕円銀河「NGC 5018」とその周辺の様子です。【▲ ESOのVST（VLTサーベイ望遠鏡）で観測した楕円銀河「NGC 5018」（Credit: ESO/Spavone et al.）】銀河の相互作用が描いた「潮汐尾」画像中央の左側で、乳白色のぼんやりとした輝きを放っているのがNGC 5018です。おとめ座の方向、地球から約1億3000万光年先にあります。一見すると特徴のない滑らか