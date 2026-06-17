2回、先制2ランを放ち、ナインに迎えられる阪神・大山＝甲子園阪神は打線が12安打10得点とつながり快勝。二回に大山の2ランで先制。4―0の七回に中野と森下が適時打、八回にも4点を加えた。大竹は6回無失点で3勝目。楽天は前田健が5回2失点も、3連敗で交流戦最下位に終わった。