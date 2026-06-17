CASC（中国航天科技集団）は2026年6月17日、中国・海南省の海南商業航天発射場から「長征12号」ロケットを打ち上げ、「衛星インターネット低軌道衛星群 22組」を所定の軌道へ投入したと発表しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征12号（SatNet LEO Group 22）・ロケット：長征12号（Long March 12）・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月17日 11時44分・発射場：海南商業航天発射場（中国）・ペイロー