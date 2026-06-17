「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）阪神は投打がかみ合い交流戦ラストゲームを白星で締めた。同戦を６勝１２敗の９位で終了。リーグではヤクルトと同率の２位タイに浮上した。１１年ぶりに日本球界に復帰した前田健を捉えたのは二回だ。先頭・佐藤輝が中前打で出塁。続く大山が１ストライクからのカーブを捉え、今季甲子園１号となる先制２ランを放った。広島時代の前田健に対してチームは通算３２試合で８勝１８