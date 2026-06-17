弥彦村の交番が老朽化にともない新たな場所に移転しました。建て替えられた建物の一部には“村のシンボル”が取り入れられています。弥彦村のシンボル、大鳥居。その特徴を取り入れたのが…水嶋記者リポート「6月から移転したこちらの弥彦交番ですが、入り口は赤い鳥居のようになっており、弥彦村の景観と調和が感じ取れます」JR弥彦駅前に新たに建て替えられた西蒲警察署の弥彦交番です。軒先の柱は大鳥居のような朱色で塗