6月17日、横浜エクセレンスは、西山達哉が2025－26シーズン限りで現役を引退し、2026－27シーズンより同クラブのアシスタントゼネラルマネージャー（AGM）に就任することを発表した。 神奈川県出身で現在37歳の西山は、172センチ68キロのポイントガード。駒澤大学を経て2012年に横浜ギガスピリッツへ加入し、その後東京エクセレンス（現：横浜EX）、アースフレンズ東京Z