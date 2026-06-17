HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ブランドン ナカシマ] 2 - 0 [イグナシオ ブセ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第3日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス2回戦で、ブランドン ナカシマとイグナシオ ブセが対戦した。 第1セットはブランドン ナカシマが6-2で先取。第2セットもブランドン ナカシマが6-2で制し、ブラン