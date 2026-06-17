【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島美嘉が、6月17日にリリースしたニューシングル「光」のMVを公開した。 ■MVは光と影が交錯する抽象的な映像で幕開け 「光」は、フジテレビ他にて放送中のTVアニメ『淡島百景』のエンディング主題歌として書き下ろされた楽曲。迷いながらも前へ進む人の背中をそっと照らすような、希望に満ちたメッセージが込められた一曲だ。 MVは、光と影が交錯する抽象的