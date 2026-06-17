【その他の画像・動画等を元記事で観る】 羊文学の楽曲「声」が、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）にて「最優秀オルタナティブ楽曲賞」を受賞。これを記念し、2025年に10月に行われた日本武道館公演で披露された同楽曲のライブ映像がYouTubeにて公開された。 ■MAJグランドセレモニーで披露された「Dogs」のパフォーマンス映像も公開中 今回公開されたのは、MAJでの2年連続2冠という快挙を決定づけた代表曲「