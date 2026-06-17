中東情勢の悪化による “ナフサショック” の影響について長崎市は、通常通り指定ごみ袋の生産が行われているとの認識を示しました。 全国各地で自治体指定のごみ袋に影響を及ぼしている “ナフサショック”。 市指定のごみ袋は、一時的に売り切れや品薄が生じているものの、継続的に供給されている状態だということです。 ※詳しくは動画をご覧ください