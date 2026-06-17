2026年6月14日、韓国メディア・ハンギョレはアイドルグループの日本人メンバーをきっかけに日本の若者文化を象徴した「ギャル（ギャル文化）」が韓国で注目を集めていると報じた。記事によると、韓国のSNSでアイドルグループRESCENE（リセンヌ）の日本人メンバー・ミナミが見せた「ギャルの振る舞い」が話題となった。韓国人メンバー・ウォニにギャル文化を教えるというYouTube企画の中で、ウォニが自身の出身地である韓国・巨済島