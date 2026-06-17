岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」は2日目を終えた。10Rで古性優作（35＝大阪）が大立ち回りを見せた。ホームで山田英明を内に決めると、捲り上げた河端朋之をブロック。その間に桑原大志に内をすくわれたが、追い上げて内に押し込み、最後は外を踏んで2着。目標の中釜章成を3着に残し、献身的な援護が光った。「ゴールまでにミスが3回くらいあった。見えている部分と見えてない部分があるけど、乗り方を結構、修正し