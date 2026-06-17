プロ野球のセ・パ交流戦は17日、阪神対楽天の試合を終えて、今季の交流戦全日程が終了しました。西武が14勝3敗1分で初制覇。セ・リーグ6球団に全て勝ち越す完全優勝でした。またソフトバンク、日本ハムも14勝4敗で肉薄。パ・リーグ3球団によるハイレベルな優勝争いでした。一方、セ・リーグは軒並み負け越す苦しい交流戦。唯一、巨人が10勝6敗2分で貯金をつくり、意地をみせました。さらに交流戦前は3位でしたが、阪神とヤクルトを