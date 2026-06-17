「日本生命セ・パ交流戦」は17日、阪神―楽天戦で全日程が終了。“個人タイトル”も確定した。打率トップには14勝3敗1分け、史上最高となる勝率.824で初優勝を飾った西武の長谷川信哉外野手（24）が.367で輝いた。ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が、7本塁打19打点で“2冠”。安打数はオリックス・中川圭太内野手（30）、ロッテ・西川史礁外野手（23）が23本で並んだ。盗塁は巨人で売り出し中の浦田俊輔内野手（23）が