今年もこの季節が到来です。鶴屋百貨店にお中元ギフトセンターが開設されました。お中元の需要が減る中、今年は新たな取り組みもあります。ウナギなど食欲そそるスタミナグルメに、熊本県産のシャインマスカットや季節のフルーツ、涼やかなスイーツも。17日にオープンした鶴屋のお中元ギフトセンター。熊本の特産品など、約1500点を取り扱っています。平均価格帯はおよそ4000円で、売れ筋商品は3000