「日本生命セ・パ交流戦」は17日、阪神―楽天戦で全日程が終了。西武が14勝3敗1分け、史上最高となる勝率.824で初優勝を飾るなど、今年もパ・リーグが圧倒的優勢だった。パの球団は合計65勝、セの球団は39勝（4分け）で、勝数の差は「26」。10年のパ81勝、セ59勝（4分け）の22差を大きく上回る史上最大差となった。上位の6球団でセは4位巨人のみ。パが勝ち続け、セが負け続けたため、ペナントレースにおいては「勝っても勝