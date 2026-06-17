日本国際貿易促進協会（国貿促）が、会長代行の橋本岳・衆院議員をトップにして中国を訪問する方針を固めたことが１７日、協会への取材でわかった。会長を務めていた河野洋平・元衆院議長の死去に伴い、元々予定していた訪中団の規模を縮小する。協会によると、日程は河野氏を団長とする訪中団と同じ今月２１〜２４日で調整している。５０人規模を予定していた団員数は幹部５人程度になる見通しだ。習近平（シージンピン）政権