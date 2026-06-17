１７日夜のＮＨＫ「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６デイリーハイライト」に元日本代表の前園真聖（５２）が出演し、ネットでも話題となった。かつてのトレードマークだった口ひげがなくなり、さわやかな雰囲気に。アルゼンチン−アルジェリア戦を、ハットトリックを決めたメッシがなぜフリーになれるのかを図解で解説。攻撃時に最前線の味方選手のラインより、少し引いた形であがっており、自分の前にあえてスペースを作って