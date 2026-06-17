【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 3−0 アルジェリア代表（日本時間6月17日／カンザスシティ・スタジアム）【映像】「メッシ・ゾーン」から左足一閃（実際の様子）スーパースターの伝説は38歳を迎えてもまだ終わっていない。アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、得意の形から圧巻のハットトリックを達成。ファンからは驚愕と称賛の声が相次いだ。日本時間6月17日、アルゼンチン代表はFIFAワールドカップ2026グ