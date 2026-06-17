個性派パンクロックバンド「流血ブリザード」のユダが７月１日、渋谷ＣＬＵＢＱＵＡＴＴＲＯで自身の活動２０周年を記念した特別興行「ＪＵＤＡＦＥＳＴ（ユダフェスト）」を開催する。共演には「ＳＥＸＭＡＣＨＩＮＥＧＵＮＳ」「ガガガＳＰ」「アイリフドーパ」が集結。パンク、メタル、ロックの猛者たちが一堂に会する異例のイベントとなる。２０年間を振り返ったユダは「もうじき人生の半分を流血ブリザードのユダ