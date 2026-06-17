お笑いコンビ・千鳥の大悟が、6日に放送されたTOKYO FM『川島明 そもそもの話』(毎週土曜17:00〜)にゲスト出演し、志村けんさんと親交を深めることになったきっかけを語った。大悟○志村けんさん、大悟からのツッコミに「え、何?」大悟は、「出会ってからすぐやったかな。飲みに行こうってなったのは」と切り出し、お笑い特番での初共演エピソードを披露。「僕らの『お主』って何回も言うネタ。あれにハマっちゃったらしくて」と明