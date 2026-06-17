飼い主さんが作業している後ろで、睡魔と戦いながらじっと待つ猫ちゃん。その健気で可愛らしい姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は34万回以上表示され「「まだかな…遊んでくれないかな…」って待っているうちに眠くなっちゃったみたいで可愛すぎます」「眠いのか構って欲しいのか…可愛すぎますね」「一緒に頑張ってくれてるんですね笑」とのコメントが寄せられていました。 【写真：深夜の作業中、後ろを振り返ると『猫』が