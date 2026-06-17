猫があなたを『探している』ときのサイン4選 猫が飼い主を探しているとき、普段の生活のなかで少しだけ異なる行動を見せることがあります。愛猫の小さな変化にいち早く気づくことで、そのとき抱いている気持ちを優しく汲み取ることができるでしょう。 1. 部屋を行き来しながら鳴く 飼い主の姿が見当たらないとき、家の中を歩き回りながら鳴き声をあげることがあります。特に、短く何度も鳴いていたり、ドアの前