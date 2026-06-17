黒猫がキャットタワーでくつろいでいると…？飼い主さんも思わず猫なのかと疑うほど、一風変わった姿が反響を呼んでいます。 注目を浴びている投稿は記事執筆時点で51.4万回も表示され、3.5万いいねを記録。「蛇に近い猫」「遠くから見たら、オタマジャクシ⁉」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：キャットタワーの上にいる黒猫を見たら…もはや別の生き物のような『まさかの光景』