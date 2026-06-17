女優・グラビアアイドルの佐々木ほのか(20)が、9日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】大きすぎて衣装が悲鳴！前かがみで深い谷が出現 佐々木は2025年にアイドルグループ「アップアップガールズ(2)」を卒業。現在は女優として活動している。同号では、フレッシュなオレンジ色のストライプ柄のセパレートタイプを着用。前かがみで深い谷が強調されたポージングを披露している。