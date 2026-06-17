オランダ戦の前後のチームの舞台裏森保一監督率いる日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦となったオランダ戦で2-2と引き分け、貴重な勝ち点1を手にした。日本時間の17日夜、日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで、試合前後のチームの舞台裏をとらえた32分9秒の映像を公開。チームを支え続ける選手の想いが伝わる内容に「すぐ再生した」「涙出そうになった」といった多くの声が寄せられた