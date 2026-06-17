自己啓発本はビジネスや日常生活に役立つさまざまなアドバイスやヒント、目的に向けた方法論や思考法などを記した書籍であり、世界中の人々に読まれてベストセラーとなったものも多くあります。邦訳もされたベストセラー『「週４時間」だけ働く。』『巨神のツール 俺の生存戦略』シリーズなどの著者であるティモシー・フェリス氏が、「AIの普及は自己啓発本を駆逐してしまったのか？」という問いについて記しています。Has AI Alre