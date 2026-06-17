初戦でオランダと引き分けた日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）は１次リーグ第２戦で２０日（日本時間２１日）にチュニジア（同４５位）と対戦する。過去５勝１敗と得意にしている相手だが、初戦のスウェーデン戦に１―５で大敗後、ラムシ前監督を解任し、ルナール監督に電撃交代した。不気味な存在に対し、日本代表はどう戦うべきか、「白シャツの魔術師」の愛称を持つ、ルナール新監督のサッカーへの攻略法を岩原正幸キャップが