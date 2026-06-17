ロッテの山口航輝外野手（２５）が、家族とディズニーランドを楽しんだ様子をアップした。１７日までに自身のインスタグラムを更新し「ミッキーマウス」と題して投稿。山口は長女を抱っこし、妻で元ＡＫＢ４８、ＨＫＴ４８の多田愛佳さん（３１）と一緒に、ミッキーマウスと記念撮影した。山口は交流戦最終戦だった１４日のＤｅＮＡ戦で勝ち越しの２点打を放つなど活躍。つかの間のオフを満喫したようで「＃明日からまた頑張