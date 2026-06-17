◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神１０―３楽天（１７日・甲子園）阪神が交流戦を白星で締めくくった。１８試合制となって以降、球団ワーストの１２敗を喫するなど苦しい３週間となったが、有終の美を飾った。２回無死一塁、大山が前田健のカーブを捉えて左翼席へ。８号２ランで先制点を奪った。さらに６回には先頭の中野、森下が中前打を放って無死一、二塁とし、佐藤が四球を選んで満塁。大山の右犠飛で追加点をもぎ取