プロ野球 セ・パ交流戦は17日、最終戦が行われました。前日に阪神に勝利し、交流戦14勝3敗1引き分けで初優勝を確定させた西武。この日は雨天延期となっていた阪神ｰ楽天の一戦が行われました。前田健太投手が先発マウンドに立つと、2回に大山悠輔選手に2ランホームランを被弾。7回までに6点と阪神が大きくリードをします。8回に楽天が反撃に出るも3点にとどまり、さらにその裏にエラーも絡み大きくリードを許し敗れました。この結果