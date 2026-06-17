◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神 10-3 楽天(17日、甲子園球場)交流戦最終戦を迎えた楽天は敵地・甲子園球場で阪神に敗戦。交流戦は4勝14敗で最下位に終わりました。試合は2回に先発の前田健太投手が大山悠輔選手に先制2ランを許すと、前田投手の降板直後の6回以降に失点を重ねます。8回に1アウト2・3塁のチャンスから 石原彪選手が2点タイムリーを放つと、平良竜哉選手が2アウト3塁から投手強襲の一打でこの回一挙3得点。しかしその