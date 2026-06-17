news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「市教委幹部が飲酒運転し…事故『重大な法令違反で言語道断』」についてお伝えします。◇韮崎市教育委員会・堀川 薫教育長「市民の模範となるべき市幹部職員がこのような重大な法令違反を起こしたことは言語道断であり、断じて許される事ではありません」「誠に申し訳ありませんでした」16日、謝罪したのは山梨県韮崎市の教育委員会。幹部職員（50代）の男性が酒を飲んで車を運