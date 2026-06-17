サッカー日本代表が１４日（日本時間１５日）、ワールオカップ北中米大会の初戦をオランダ代表と戦い、２−２で引き分けた。ダラスのスタジアムでは千鳥・ノブやウエストランド井口、ハイヒール・モモコら生観戦した。熱狂に包まれた会場には、慶応大４年生（法学部法律学科）の時に２０１７年ミスワールド日本代表に選ばれた山下晴加さんの姿も。幼少期をアメリカ・ニュージャージーで過ごし、現在もアメリカ在住。代表ユニ