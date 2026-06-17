国際エネルギー機関（IEA）のロゴ（ロイター＝共同）【エビアン共同】国際エネルギー機関（IEA）は17日公表した石油市場に関する月次報告書で、世界の石油供給量が2027年にかけて回復するとの予測を公表した。中東情勢の悪化で今年5月は日量9450万バレルに落ち込んだが、米国とイランの戦闘終結に向けた覚書締結を踏まえ、27年には1億1030万バレルに増加すると見込んだ。IEAは、米軍によるイランの港湾封鎖が解かれれば、イラ