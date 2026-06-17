16日に郵政民営化関連法の改正案が衆院本会議において賛成多数で可決された。今国会で成立する見通しだ。改正案の成立で、国が郵便局に対して年間650億円程度の支援をすることになる。国が保有する日本郵政からの配当金などが財源だ。 「年賀状出さない」が63％で発行枚数は前年比3割減日本郵政はAI年賀状で活路を見出す つまり、日本郵政から国が受け取れるはずだった配当金などを、日本郵政の100％子会社である日本郵便に