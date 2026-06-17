２０２６年の交流戦が終了し、個人成績が確定した。レギュラーシーズンでの表彰対象となる個人成績（投手の最高勝率を除く）の項目で交流戦の成績を見てみると、パ・リーグの選手が１１部門中１０部門でトップ。セ・リーグでは盗塁の巨人・浦田俊輔が単独トップ、勝利数で阪神・高橋遥人がパの３投手と並んでトップだった。◆打率１位西武・長谷川信哉（・３６７）◆本塁打１位ソフトバンク・栗原陵矢（７本）◆打点１位