6月9日に亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年86）の告別式が17日、都内で執り行われた。告別式には明石家さんまさん（70）や舘ひろしさん（76）など親交のあった著名人が最後のお別れをし、夫の勝新太郎さんの一番弟子でもある松平健さん（72）が「弔辞」で玉緒さんへの感謝の言葉を述べた。告別式に明石家さんまさんや舘ひろしさんも参列中村玉緒さん（1997年6月25日）：もう一度生まれ変わっても、勝新太郎と結婚したいという人