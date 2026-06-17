観光客に大人気、山形名物「玉こんにゃく」の製造などで知られる山形県米沢市の食品メーカーが自己破産申請の準備に入ったことがわかりました。 負債額はおよそ１億２０００万円に上ります。 帝国データバンクによりますと、米沢市の食品メーカー「いの食品」が、今月１６日までに事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことがわかりました。 ■「いの食品」の事業内容は 株式会社いの食品は