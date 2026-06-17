太平洋戦争末期に1200人以上が犠牲となった「佐世保空襲」。 当時の惨状を伝えるパネル展が、佐世保市役所で来月3日まで開かれています。 1945年6月29日未明、アメリカ軍のB29爆撃機が次々と襲来。 軍港都市として知られた佐世保の街並みは、市街地の3分の1を焼失し、1200人あまりが犠牲となりました。 ※詳しくは動画をご覧ください