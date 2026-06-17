※詳しくは動画をご覧ください 長崎空港とバスを運営する交通事業者2社が県内で初めてインバウンドの取りこみを目指す包括連携協定を結びました。 離島への移動を円滑にし、受け入れ体制の整備などを進めます。 長崎空港で行われた締結式には、長崎空港ビルディング、長崎バスを運営する長崎自動車、五島バスを運営する五島自動車のトップがそれぞれ出席し、協定書に調印しました。 国際線の利用促