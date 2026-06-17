事故から４年、裁判で一緒に闘ってきた乗客の家族は「禁錮５年」の実刑判決に安堵する一方で、桂田被告に対する怒りとやりきれない思いに揺れていました。（鈴木智也さんの父親）「本当に息子がこの事故で、どんな思いで当時、海に彼女と飛び込み、どれだけの恐怖を味わったかと考えると、本当につらく悲しい４年間でした。禁錮５年という判決が出たことに少し安心しました。いままでだれも責任を取っていなかったので、これで形は