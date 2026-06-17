稲作文化を次の世代につなぎます。 大村市で「肥前大村お田植祭り」が行われました。 自然の恵みへの感謝と豊作を祈りながら、約400平方メートルの田んぼに「なつほのか」という品種を植えていきます。 2回目の開催となった「肥前大村お田植祭り」。 地元の農家や市民、約100人が参加しました。 田植えを楽しい行事にしようと、歌や踊りを取り入れたかつての「田楽」を、笛や太鼓の生演奏で現代版にア