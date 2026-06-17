石川県内でも大きな盛り上がりを見せているサッカーのワールドカップ北中米3か国大会。日本代表の初戦の会場で選手にエールを送っていたのは能登半島地震で被災した中学生7人です。子どもたちがアメリカで伝えた復興への思いとは…。連日、熱戦が繰り広げられているワールドカップ。競技場で大勢の観客とともに熱い声援を送っているのは奥能登の中学生7人です。このプロジェクトは被災地支援に取り組む、名物サポーター「ちょんま