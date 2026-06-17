漫才とコントの二刀流ＮＯ１を決める賞レース「ダブルインパクト２０２６」のファイナリストが１７日、決定し、東京・千代田区の日本テレビ番町スタジオで記者会見が行われた。ファイナリストは以下の８組。ななまがり蛙亭ダンビラムーチョＴＣクラクション今夜も星が綺麗（ピン芸人の三福エンターテイメントとヒロ・オクムラのユニットコンビ）滝音ドンデコルテビスケットブラザーズ第１回の昨年より１組だけ多い２８９６組が